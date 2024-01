Die SPI Energy-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Spi Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 93,2 Punkte, was bedeutet, dass Spi Energy momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 45,73, was bedeutet, dass Spi Energy weder überkauft noch -verkauft ist und daher abweichend als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für Spi Energy.

Bei einer Dividende von 0 % ist Spi Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Halbleiter- und Halbleiterausrüstung (2,14 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Spi Energy derzeit ein "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,06 USD, womit der Kurs der Aktie (0,782 USD) um -26,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,74 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,68 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".