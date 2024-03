SPI Energy Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Spi Energy hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -50,48 Prozent, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,23 Prozent erzielt hat, liegt Spi Energy mit 58,71 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Spi Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen dient als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie.

In der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert für Spi Energy liegt bei 45, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Beim RSI25, der die Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Spi Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, mit einer Differenz von 2,03 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,03 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".