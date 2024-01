SPI Energy Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Spi Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 25,84 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Spi Energy eine Underperformance von -23,4 Prozent verzeichnet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Spi Energy 6,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Spi Energy in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Die Diskussionen über Spi Energy in den sozialen Medien deuten auf positive Stimmungen und Einschätzungen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Spi Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Spi Energy festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich mit "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Spi Energy in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Spi Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Der Unterschied beträgt 2,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,14 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".