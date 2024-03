SPI Energy Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Für Spi Energy beträgt die aktuelle Dividendenrendite bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Spi Energy-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Spi Energy ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,46 Punkten, was darauf hinweist, dass Spi Energy weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt auch hier, dass Spi Energy weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 63,19). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Spi Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspaltender sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Daher errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".