SPI Energy Aktie: Grund zur Freude?

Spi Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,46 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -61,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 3,81 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,68 Prozent erzielte, liegt Spi Energy um 55,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Spi Energy in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass Spi Energy eine positive Bewertung erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Spi Energy-Aktie beträgt 1,08 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,19 USD liegt, was einer Abweichung von +10,19 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,72 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +65,28 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Indikatoren erhält Spi Energy somit eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Spi Energy festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende zahlt Spi Energy im Vergleich zur Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Dividendenertrag.