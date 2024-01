SPIE Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Spie":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel gilt. Für die Spie-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 41,56 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Spie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Spie durchschnittlich sind, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse, die den Trend eines Wertpapiers betrachtet, zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Spie-Aktie sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer neutralen Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Spie-Aktie basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.