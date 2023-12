SPIE Aktie: Viel Lärm um nichts?

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben daher die Kommentare und Befunde zu Spie in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung für die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Spie-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 27,5 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,44 EUR liegt, was einem Unterschied von +3,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 26,61 EUR, was einer Differenz von +6,88 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Internet-Kommunikation hat gezeigt, dass die Stimmung für Spie in den vergangenen Wochen deutlich negativer geworden ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gesunkenes Interesse für die Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis für Spie betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 40 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 36,27 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.