SPIE Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Spie auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Spie in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Spie-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt derzeit bei 27,5 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,44 EUR liegt, was einem Unterschied von +3,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 26,61 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +6,88 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Spie in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat ebenfalls in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein verringertes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Spie beträgt derzeit 40 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Spie weder überkauft noch überverkauft ist und daher auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Spie eine Bewertung von "Gut" bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz, und eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des Relative Strength Index.