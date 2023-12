SPH Reit Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Internet beeinflusst die Stimmung und Meinung von Anlegern, was sich auch auf die Aktienkurse auswirken kann. PARAGON REIT zeigt eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung verzeichnete in letzter Zeit kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um PARAGON REIT diskutiert, was zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der PARAGON REIT bei 16,67 liegt, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,13 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die PARAGON REIT derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs um -3,89 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,49 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.