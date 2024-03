SPH Reit Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die PARAGON REIT-Aktie derzeit als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 57,14 und der RSI25 liegt bei 63,41, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der PARAGON REIT-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,88 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,82 SGD weicht um -6,82 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,85 SGD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,53 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich PARAGON REIT in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral bezüglich PARAGON REIT verliefen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die PARAGON REIT-Aktie sowohl auf Basis des Relative Strength-Index als auch der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung erhält.