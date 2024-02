SPD-Konservative mahnen in Atomwaffen-Debatte zu Besonnenheit

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der konservative Seeheimer Kreis in der SPD-Bundestagsfraktion hat in der Debatte über eine gemeinsame nukleare Bewaffnung in Europa vor übereiltem Handeln gewarnt. "Wir sollten mit Blick auf die US-Wahlen am Jahresende besonnen reagieren", sagte Seeheimer-Sprecher Dirk Wiese dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) anlässlich der Zweifel an der Verlässlichkeit des US-Atomwaffen-Schutzschirms für Europa wegen der Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump.Die Nato sei "ein Garant unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik", so Wiese. Klar sei aber auch, "dass der europäische Pfeiler innerhalb der Nato aufgrund der neuen Bedrohungslage weiter gestärkt werden muss".Ex-US-Präsident Donald Trump hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag gesagt, er würde "säumige" Nato-Mitgliedstaaten im Bündnisfall nicht unterstützen und Russland ermutigen, zu tun, "was immer sie wollen".

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, hatte daraufhin dem "Tagesspiegel" gesagt, eigene EU-Atomwaffen könnten ein Thema werden.

