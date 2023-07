SPD-Generalsekretär rechnet mit steigenden Preisen für Bahnkunden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat die Einigung im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft EVG gelobt und gleichzeitig mehr solcher Abschlüsse gefordert. "Zunächst einmal sieht man: Die Sozialpartnerschaft in Deutschland funktioniert", sagte Kühnert am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Gerade für viele Urlauber in Deutschland sei das jetzt auch eine gute Nachricht, "dass in den nächsten Wochen Planbarkeit und Ruhe auf der Schiene herrschen".

Wegen der steigenden Löhne rechnet Kühnert mit womöglich steigenden Preisen für die Bahnkunden. "Es ist halt so: Beschäftigte müssen Inflationsausgleiche bekommen und das gilt auch für die Beschäftigten der Bahn - und sowas muss sich in Preisen widerspiegeln." Umso wichtiger sei es, dass in vielen Branchen Tarifverträge ausgehandelt würden. "Damit mehr Beschäftigte von guten Tarifabschlüssen und damit höheren Löhnen profitieren können - und sich dann auch die Kosten des täglichen Lebens besser leisten können." Kühnert kündigte für die zweite Jahreshälfte ein Tariftreuegesetz der Bundesregierung an: Der Staat werde dann seine Aufträge nur noch an tarifgebundene Unternehmen vergeben und damit die Lohnsituation verbessern. "Sowas ist auch ein effektives Mittel dagegen, dass wir immer mehr und immer wieder über den Mindestlohn diskutieren müssen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur