SPD-Führung bereitet Parteitag im Dezember vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesvorstand der SPD bereitet am Montag den Parteitag im Dezember vor. Unter anderem soll der Leitantrag für eine Modernisierung Deutschlands beschlossen werden. Er sieht eine Senkung der Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung vor. Dafür sollen Multimillionäre und Milliardäre stärker zur Kasse gebeten werden.

Die SPD will auch die Schuldenbremse lockern, was beim Koalitionspartner FDP nicht gut ankommt. Die Sozialdemokraten machen sich auch für eine weitere Erhöhung des Mindestlohns und Investitionen von 100 Milliarden Euro jährlich in Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung und den Umbau der Industrie stark.

Der Parteitag findet vom 8. bis 10. Dezember in Berlin statt. Am ersten und zweiten Tag werden die Delegierten turnusmäßig den Parteivorstand mit seinen Mitgliedern neu wählen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken erneut als Doppelspitze antreten./mfi/DP/mis