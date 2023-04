SPD-Fraktionschef Mützenich sieht Spielräume im Haushalt

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat im kommenden Haushalt Spielräume ausgemacht: "Wir sehen Reserven im Haushalt", sagte Mützenich am Dienstag am Rande einer Fraktionssitzung in Berlin. Daher gehe er durchaus mit Zuversicht in die aktuell festgefahrenen Haushaltsverhandlungen.

Er finde, alle Koalitionspartner sollten für Vorschläge offen sein und nicht aus Reflex bestimmte Dinge ablehnen. Der Haushalt sei eine Gemeinschaftsaufgabe und es könne nicht sein, "dass der FDP-Vorsitzende und amtierende Finanzminister ständig Wasser predigt, aber Wein trinkt", sagte Mützenich. Finanzminister Christian Lindner fordere selbst immer wieder steuerliche Entlastungen. Zugleich verlange Lindner von anderen Ministerien einen Sparkurs, um die gesetzlich verankerte Schuldenbremse einhalten zu können./xil/DP/jha