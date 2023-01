SPD-Fraktion will einheitliche Regelungen für die Maskenpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagsfraktion möchte möglichst einheitliche Regelungen für die Maskenpflicht in Bund und Ländern. Darauf lege man sehr großen Wert, sagte Rolf Mützenich nach einer Klausurtagung am Freitag in Berlin. "Wenn wir das auch mit vonseiten des Bundes gewährleisten können, gegenüber der Kompetenz der Länder, haben wir viel erreicht."

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuvor das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr zum 2. Februar verkündet, da sich die Corona-Lage stabilisiert habe. Laut Infektionsschutzgesetz sollte die Maskenpflicht im Fernverkehr eigentlich bis zum 7. April andauern. "Wir haben auch die Unterrichtung von Herrn Lauterbach eben auch zustimmend zur Kenntnis genommen", sagte SPD-Parteikollege Mützenich.

Zuvor hatten bereits mehrere Bundesländer die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr abgeschafft. Mehrere Bundesländer haben diese bis spätestens Anfang des kommenden Monats geplant./jpg/DP/nas