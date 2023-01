SPD-Bundestagsfraktion trifft sich zu Jahresauftakt-Klausur

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Bundestagfraktion kommt am Donnerstag in Berlin zu ihrer Jahresauftakt-Klausur zusammen. Zu Beginn der zweitägigen Beratungen befasst sich die größte der drei Regierungsfraktionen mit Positionspapieren zu einer europäischen Industriestrategie und zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Am Freitag geht es dann um die Außen-, Familien- und Jugendpolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz wird zu "Ein Jahr Zeitenwende" im Zuge des Ukraine-Kriegs sprechen.

Am Sonntag und Montag hatte sich bereits der Parteivorstand der SPD auf das Jahr 2023 vorbereitet. Dabei wurde eine Resolution für eine schnellere Erneuerung der Infrastruktur in Deutschland beschlossen und eine Kommission zur Erarbeitung eines neuen Steuer- und Finanzkonzepts eingesetzt./mfi/DP/jha