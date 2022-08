SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc: Wie viel Potenzial schlummert hier?

Das Unternehmen State Street Global Advisors Ltd verwaltet unter anderem den ETF SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc. Anteile des ETF können unter der ISIN: IE00BSPLC520 an der XETRA Börse erworben werden. Seit dem 18. Februar 2015 ist SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 102.236.776,00 Euro. Aus Amerika kommen… Hier weiterlesen