SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF: Wie sind die Zukunftsaussichten?

SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF gehört zum Unternehmen State Street Global Advisors Ltd. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00BKWQ0L68 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Das Gesamtvermögen von SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF liegt bei 31.702.716,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 05. Dezember 2014. Die prozentual meisten Einzelwerte von SPDR MSCI Europe… Hier weiterlesen