SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate B: Wann startet die Rallye?

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Das Unternehmen State Street Global Advisors Ltd verwaltet unter anderem den ETF SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate B. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00B41RYL63 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Seit dem 23. Mai 2011 ist SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate B tätig und besitz mittlerweile ein Gesamtvermögen von 551.777.408,00 Euro. Mit 57 Euro beendete SPDR Bloomberg… Hier weiterlesen