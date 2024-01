SPARTA AG Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sparta":

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Sparta gesprochen, hauptsächlich in sozialen Medien. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor hat die Aktie von Sparta im letzten Jahr eine Rendite von -19,39 Prozent erzielt, was 32,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,73 Prozent, wobei Sparta aktuell 27,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sparta bei 16,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,41 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sparta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27 EUR liegt, was einer -11,88 Prozent Abweichung entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs bei 27,08 EUR, was einer ähnlichen Höhe entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Sparta-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.