SPARTA AG Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Sparta-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 28,2 EUR lag, was einem Unterschied von -5,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 29,7 EUR entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der für die Sparta-Aktie bei 27,54 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sparta-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sparta-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht hingegen bei 12,5 und wird daher als "Gut" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sparta-Aktie bei 16,17 liegt, was 72 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (57,02). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sparta neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.