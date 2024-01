SPARTA AG Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sparta":

Die technische Analyse der Sparta-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,64 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 27 EUR um -11,88 Prozent abweicht, was als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 27,08 EUR, was einer Abweichung von nur -0,3 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Im Vergleich zum Finanzsektor erzielte die Sparta-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -19,39 Prozent, was 32,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 7,73 Prozent, wobei Sparta aktuell 27,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Sparta festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Sparta-Aktie bei 16,17, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,41 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.