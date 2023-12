SPARTA AG Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Sparta":

Der Aktienkurs von Sparta hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor eine Unterperformance von 32,46 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt bei -0,17 Prozent, wobei Sparta aktuell 24,4 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Sparta wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral eingestuft. Die Auswertung von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sparta derzeit einen Wert von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,34 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 26,6 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -15,12 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -4,11 Prozent.

Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.