SPARK™ CLEAR ALIGNERS RELEASE 13 BIETET MIT SPANNUNG ERWARTETE KIEFERORTHOPÄDISCHE INNOVATIONEN MIT BAHNBRECHENDEN UND EXKLUSIVEN KLINISCHEN EIGENSCHAFTEN

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) -– Von Ärzten entwickelte Innovationen und Verbesserungen bieten eine bessere Kontrolle, eine umfassendere Diagnose und eine bessere Behandlungsplanung –BREA, Kalifornien, 1. November 2022 /PRNewswire/ – Die Ormco Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3691276-1&h=563040142&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3691276-1%26h%3D1281646831%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ormco.com%252F%26a%3DOrmco%2BCorporation&a=Ormco+Corporation), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von kieferorthopädischen Produkten und Lösungen, gab heute die Einführung seines Spark™ Clear Aligners Release 13 bekannt. Das Spark Aligners Release 13 wurde auf der Grundlage des Feedbacks von Kieferorthopäden entwickelt und enthält die proprietären integrierten Hooks, die CBCT TruRoot™-Funktion und die Echtzeitfreigabe in der Spark Approver Software, die Behandlungsplanung und Effizienz weiter verbessern werden.„Wir sind stolz darauf, unser über 60-jähriges Engagement für bahnbrechende Fortschritte fortzusetzen, um unsere Ärzte optimal zu unterstützen. Dank ihrer Erkenntnisse wird die Einführung des Spark Aligners R13 weiterhin die vorhersagbare Behandlungsplanung revolutionieren und verbessern und die operative Effizienz erhöhen, um die Praxen unserer Ärzte zu fördern", erklärte Rick Matty, Vice President of Product Innovation.Zu den wichtigsten Neuerungen in Spark Release 13 gehören:- Integrierte Hooks – Die von Spark entwickelten integrierten Hooks sind eine innovative Alternative zu den derzeitigen Hooks oder Alignerausschnitten für Klebeknöpfchen, wenn Gummizüge für die Behandlung benötigt werden*.- TruRoot – Mit der brandneuen TruRoot-Funktion haben Spark-Ärzte jetzt die Möglichkeit, die vorgegebenen Wurzeln in der Spark Approver Software durch die tatsächliche Wurzelform des Patienten, wie sie auf dem CBCT-Scan erfasst wurde, zu ersetzen, um eine umfassendere Wurzelvisualisierung und einen Behandlungsplan zu erstellen.*- Echtzeitfreigabe – Mit der Echtzeitfreigabe können Ärzte Aligner-Funktionen hinzufügen, ändern oder löschen, ohne Änderungsanträge stellen zu müssen.„Ärzte erkennen weiterhin den großen Wert der bahnbrechenden klinischen Eigenschaften von Spark Aligners in ihren Praxen", sagte Eric Conley, SVP, President Ormco. „Die weltweite Einführung von Release 13 ist ein weiterer Beweis für die Mission von Spark, Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität in ihrem Behandlungsprozess zu bieten und neue Verbesserungen der Approver Software von Spark zu präsentieren", fuhr er fort.Integrierte HooksDie verbesserten und exklusiven integrierten Hooks von Spark Aligners sind in die Aligner integriert und haben sich während der gesamten Aligner-Behandlung als besonders haltbar erwiesen. Die integrierten Hooks von Spark können immer dann verwendet werden, wenn ein Gummizug benötigt wird, z. B. bei der Korrektur von Klasse II und Klasse III und sogar mit TADS, um die Intrusion bei der Gummy-Smile-Korrektur zu unterstützen.* „Die integrierten Hooks von Spark sind den konventionellen elastischen Ausschnitten, die sich verbiegen und brechen, weit überlegen. Selbst bei der Verwendung von schweren Gummizügen halten die integrierten Hooks hervorragend für eine erstaunliche A/P-Korrektur", sagte Dr. Trevor Nichols.**TruRoot™-FunktionAufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit professionellen Kieferorthopäden weiß Ormco, wie wichtig es ist, Wurzeln sowohl für die Diagnose als auch für die Behandlungsplanung sichtbar zu machen. Seit der Einführung der CBCT-Integration und der Wurzelvisualisierung im Jahr 2020 hat Spark die Innovation in diesem Bereich weiter vorangetrieben. Mit der heutigen Einführung der TruRoot-Funktion haben Spark-Ärzte nun die Möglichkeit, die vorgegebenen Wurzeln in der Spark Approver Software durch die tatsächliche Wurzelform des Patienten zu ersetzen, wie sie auf dem CBCT-Scan erfasst wurde.* Spark-Fälle, die die CBCT-TruRoot-Funktion nutzen, haben rosa Wurzeln, um sie visuell von den vorgegebenen Standardwurzeln zu unterscheiden. Der Arzt kann auch eine Farbe seiner Wahl wählen, um eine TruRoot-Implementierung sofort zu erkennen. Die befragten Spark-Ärzte sind sich einig, dass die CBCT-TruRoot-Funktion eine bessere Genauigkeit und Qualität der Form, Position und Größe der Zahnwurzeln bietet.*„Die TruRoot-Funktion ist eine echte Innovation in der Kieferorthopädie. Dank der verbesserten Funktionen sind wir zum ersten Mal in der Lage, Zahnbewegungen mit dem für ein perfektes, gesundes, parodontales Ergebnis erforderlichen Wissen zu planen. Wenn Sie multidisziplinäre Fälle berücksichtigen, bei denen Implantate eingesetzt werden müssen, hebt diese Technologie Spark wirklich von anderen Clear Aligner-Marken ab", sagte Dr. Bill Dischinger.**Zusätzlich zu der neuen TruRoot-Funktion bietet die Spark CBCT-Integrations- und Wurzelvisualisierungslösung die folgenden proprietären Funktionen:- Drei voreingestellte Ansichten: Haut, Transluzente Haut und Knochen und Weichteilgewebe- Die Clipping-Ebene ist in drei verschiedenen Ansichten verfügbar (axial, koronal und mesial-distal)- Die Möglichkeit für den Arzt, während des Hochladens der DICOM-Datei weiter an der vorgegebenen Form zu arbeiten- Erhältlich für alle Spark-Produkte für mehr Kontrolle und Flexibilität: Spark Advanced, Spark 20 und Spark 10EchtzeitfreigabeEffizientere und schnellere Arbeitsabläufe sind mit dieser neuen Funktion der Spark Approver Software jetzt möglich. Aligner-Funktionen im zusätzlichen Menü (integrierte Hooks, Attachments, posteriore Bite Turbos, Bite Ramps, Gummizüge und Ausschnitte für Klebeknöpfchen) können jetzt geändert, hinzugefügt oder gelöscht werden, ohne dass Änderungsanträge gestellt werden müssen.Weitere Informationen zu diesen Spark Aligner Produkt- und Software-Innovationen finden Sie unter https://info.ormco.com/Spark-R13-release-DE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3691276-1&h=241245339&u=https%3A%2F%2Finfo.ormco.com%2FSpark-R13-release-DE&a=https%3A%2F%2Finfo.ormco.com%2FSpark-R13-release-DE) oder wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.Informationen zum Spark™ Clear Aligner SystemSpark™ Aligner werden von Ormco™ hergestellt, einem weltweit führenden Hersteller innovativer kieferorthopädischer Produkte, der auf 60 Jahre Erfahrung, FuE und hohe Fertigungsstandards zurückblicken kann. Ormco hat Ärzten bei der Behandlung von mehr als 20 Millionen Patienten in mehr als 130 Ländern geholfen. Die Spark Approver Software wurde entwickelt, um Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität zu geben, während die fortschrittliche Aligner-Technologie von Spark und das TruGEN™-Material eine nachhaltigere Kraftwirkung und einen besseren Oberflächenkontakt mit dem Zahn* bieten. Der Spark Aligner ist außerdem transparenter und komfortabler* und hinterlässt weniger Flecken als die führenden Aligner-Marken* – das mag der Grund sein, warum 100 % der kürzlich befragten Patienten angaben, dass sie Spark Aligner einem Freund empfehlen würden.*Für weitere Informationen zu Spark Aligners besuchen Sie bitte www.sparkaligners.com.Informationen zu OrmcoEnvista ist eine globale Familie von mehr als 30 vertrauenswürdigen Dentalmarken, darunter Nobel Biocare, Ormco, DEXIS und Kerr, die durch ein gemeinsames Ziel vereint sind: Partnerschaften mit professionellen Anwendern, um Leben zu verbessern. Ormco, mit Hauptsitz in Brea, Kalifornien, ist ein weltweit führender und innovativer Anbieter von kieferorthopädischen Produkten und Lösungen, die das Leben seiner Kunden und deren Patienten verbessern. Seit 60 Jahren arbeitet Ormco mit der kieferorthopädischen Gemeinschaft zusammen und hat mehr als 20 Millionen Menschen in über 140 Ländern zu einem strahlenden Lächeln verholfen. Die ausgezeichneten Produkte reichen von Twin-Brackets (Symetri™ Clear, Titanium Orthos™ und Mini Diamond™) bis hin zu bahnbrechenden selbstligierenden Brackets mit dem Damon™ System (darunter Damon Ultima™ System und Damon™ Clear2). Das Spark™ Clear Aligner System wurde entwickelt, um die Bedürfnisse des Kieferorthopäden mit dem TruGEN™ Material und der 3D Approver Software zu erfüllen. Das Insignia™ Advanced Smile Design™ von Ormco bietet eine umfassende maßgeschneiderte Lösung für indirektes Bonding für Effizienz durch Personalisierung. Von persönlichem Service über professionelle Schulungsprogramme bis zu Marketingunterstützung – Ormco unterstützt Kieferorthopäden bei der Erreichung ihrer klinischen und praxisbezogenen Ziele. Verbinden Sie sich auf Facebook unter www.facebook.com/myormco (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3691276-1&h=3342512221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3691276-1%26h%3D3279525974%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmyormco%26a%3Dwww.facebook.com%252Fmyormco&a=www.facebook.com%2Fmyormco) und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/ormco (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3691276-1&h=4256921907&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3691276-1%26h%3D4170352983%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Formco%26a%3Dwww.linkedin.com%252Fcompany%252Formco&a=www.linkedin.com%2Fcompany%2Formco).*bei Ormco™ vorliegende Daten** Die geäußerten Meinungen sind die von Dr. Bill Dischinger und Dr. Trevor Nichols als Berater für Ormco. Ormco ist ein Hersteller von Medizinprodukten und gibt keine medizinischen Ratschläge. Kliniker sollten bei der Behandlung ihrer Patienten ihr eigenes professionelles Urteilsvermögen einsetzen. 