SPACETALK Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Deshalb wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Spacetalk-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Anlegerstimmung: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Spacetalk geführt. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit erhält Spacetalk auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen aufeinander. Der RSI der Spacetalk liegt bei 40, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,67 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Spacetalk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,03 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,02 AUD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,02 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Spacetalk für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.