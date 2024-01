SPACETALK Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse zeigt, dass die Spacetalk-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren derzeit ein "Neutral"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstages beträgt 0,03 AUD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,028 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,02 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Spacetalk gesprochen, wodurch die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index zeigt für die Spacetalk-Aktie einen Wert von 40 für den RSI7 und 30,95 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.