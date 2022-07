SOS Limited-Aktie: Der Kurs gibt nach!

Die Aktien von Sos Ltd - ADR (NYSE:SOS) werden um 8,18% auf $6,96 niedriger gehandelt, da chinesische Aktien inmitten eines Wiederauflebens von COVID-Fällen fallen. Gesundheitsbehörden in Shanghai meldeten am Sonntag den ersten Fall einer neuen Omicron-Subvariante in der Stadt, was neue Massentests und gezielte Abriegelungen auslöste. SOS Limited hat ein 52-Wochen-Hoch von 174,50 $ und ein 52-Wochen-Tief von 6,81 $… Hier weiterlesen