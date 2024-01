SOS Limited (A) Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sos herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 67,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sos weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und beträgt 50,41, was darauf hindeutet, dass Sos auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Sos-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Sos-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Sos-Aktie beträgt derzeit 4,37 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,87 USD liegt, was einer Abweichung von -11,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Sos somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,17 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -7,19 Prozent. Daher wird die Sos-Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt erhält Sos auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Sos in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.