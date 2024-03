SOS Limited (A) Aktie: Viel Lärm um nichts!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Sos als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sos-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 94,12, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 61,73, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sos derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Verbraucherfinanzierung. Der Unterschied beträgt 5,29 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,29 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Die Anleger-Stimmung für Sos war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in den sozialen Medien. Demgegenüber wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sos derzeit auf 4,28 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,54 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -40,65 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3,97 USD, was die Aktie mit -36,02 Prozent Abstand ebenfalls als "Schlecht" ausweist. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.