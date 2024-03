SOS Limited (A) Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Sos war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger zeigten sich insgesamt sechs Tage lang negativ gestimmt, während es nur an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sos daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Sos konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild blieb neutral, während die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien an Stärke gewann. Insgesamt erhält Sos daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sos liegt bei 83,65, was auf eine überkaufte Phase hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 69,02 und zeigt eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sos bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung einen geringeren Ertrag von 5,25 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.