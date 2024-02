SOLEK von Zdeněk Sobotka erfolgreich bei der zweiten Greece Storage Auktion

Prag (ots/PRNewswire) -Die Zweckgesellschaft AMBER ENERGY, die zur SOLEK Holding-Gruppe des tschechischen Unternehmers Zdeněk Sobotka gehört, ist als einer der Gewinner aus der Auktion für die Lieferung von Batteriespeichern im Versorgungsbereich in Griechenland hervorgegangen. In dieser zweiten nationalen Auktion, die von der griechischen Energieregulierungsbehörde (RAE) organisiert wurde, erhielt SOLEK den Zuschlag für ein Projekt mit 18 MW/36 MWh. Dieser bedeutende Erfolg wird es SOLEK ermöglichen, seine Präsenz im Bereich der erneuerbaren Energien auszubauen und innovative Energiespeicherlösungen in Griechenland anzubieten.Dies ist das erste Energieprojekt der SOLEK, das im Rahmen einer Auktion in Griechenland vergeben wurde. Damit gehört das Unternehmen zu den wichtigsten Energieakteuren, die zur Entwicklung nachhaltiger Energie in Europa und weltweit beitragen. „Das 18-MW-Batteriespeicherprojekt stärkt nicht nur unser Portfolio an erneuerbaren Energien, sondern auch unsere Fähigkeit, auf dem internationalen Energiemarkt erfolgreich zu sein. Wir wollen diesen Erfolg in Zukunft in anderen Ländern wiederholen. In Europa haben wir zum Beispiel Zypern, Rumänien und die Tschechische Republik im Visier", so Zdeněk Sobotka, Eigentümer und Gründer der SOLEK Holding.Griechenland versteigert mit Unterstützung des EU-Modernisierungsfonds eine 1-GW-Batterie mit dem Ziel, die Stabilität und Flexibilität des Energienetzes zu gewährleisten und die Voraussetzungen für den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu schaffen. Dies war die zweite große Auktion des Landes, die von der griechischen Energieregulierungsbehörde (RAE) organisiert wurde, und dieses Mal waren 11 Projekte von 7 Bietern erfolgreich. Die zugewiesene Gesamtkapazität betrug 300 MW. Eines der entscheidenden Kriterien war der angebotene Preis pro Megawatt Leistung pro Jahr mit einem durchschnittlichen Angebotspreis von 47.680 €.2022 genehmigte die EU den Plan der griechischen Regierung, 341 Millionen Euro für 900 MW an Energiespeicherkapazität auszugeben. Am 20. Mai 2023 erließ die griechische Regierung den Ministerialbeschluss über das Fördersystem für Energiespeicher mit einer Gesamtkapazität von 1.000 Megawatt, aufgeteilt in drei separate Auktionen von 400, 300 und 300 MW. Die staatliche Unterstützung erfolgt in Form von Investitionszuschüssen für Projekte während der Bauphase, gefolgt von einer jährlichen Unterstützung während der ersten 10 Betriebsjahre. Bei dieser zweiten Auktion lag die Investitionsförderung bei 100.000 € pro Megawatt und damit halb so hoch wie bei der vorherigen Auktion.Durch die Erhöhung der verfügbaren Stromspeicherkapazität wird Griechenland für eine Zukunft gerüstet sein, in der erneuerbare Energien das Rückgrat des Energiemixes bilden. „Griechenland wird zu einem der Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel dank seiner Bemühungen um die Dekarbonisierung seines Energiesektors, indem es seine strategische Lage und sein riesiges Potenzial an erneuerbaren Energien in Form von Sonnen- und Windenergie nutzt" , fügte Gregoris Marinakis , Regionalmanager für Griechenland und Zypern bei SOLEK, hinzu.Die SOLEK Holding ist ein führendes Energieunternehmen, das sich mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Solarkraftwerken in Europa und Lateinamerika beschäftigt. Das Unternehmen ist insbesondere in Chile tätig, wo es fast 40 Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 250 MW betreibt. Die Gruppe konzentriert sich nun auf neue und vielversprechende Bereiche wie die Entwicklung von schwimmenden PV-Anlagen, Agrovoltaik und Batteriespeichern. Die gesamte SOLEK-Gruppe hatte Ende 2023 274 MW angeschlossen und hat derzeit 212 MW an Solarkraftwerken im Bau.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2344509/Solek_Holding_SE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solek-von-zdenk-sobotka-erfolgreich-bei-der-zweiten-greece-storage-auktion-302068722.htmlPressekontakt:Petra Kůlová,kulova@solek.com,+420 775 011 727Original-Content von: Solek Holding SE (Solek Group), übermittelt durch news aktuell