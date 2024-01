SOLAR Bearer (B), ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Solar A-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 471,62 DKK verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 466 DKK liegt und somit einen Abstand von -1,19 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 438,87 DKK, was einer Differenz von +6,18 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,75 Punkten, was die Solar A-Aktie als "Neutral" einstuft. Der RSI25 zeigt einen Wert von 40,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Solar A-Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Solar A-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine Underperformance von -26,41 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 25,26 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge gab. Die Aktie erhält dafür eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Solar A-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.