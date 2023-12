SOLAR Bearer (B) Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Solar A- zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,3 Prozent, was im Branchenvergleich der "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Underperformance von -33,72 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Solar A- um 32,81 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Solar A- 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 39,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Solar A- mit einem Wert von 6,86 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt der "Handelsunternehmen und Distributoren", was zu einer Unterbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 40,86, womit sich ein Abstand von 83 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.