SOLAR Bearer (B) Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise darauf geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder -gewinne zu erwarten sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Solar A- heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Solar A- weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,31, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Zusammen erhält das Solar A-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs verläuft die Solar A- derzeit auf "Neutral"-Niveau. Der GD200 des Wertes liegt bei 470,49 DKK, während der Kurs der Aktie (465 DKK) um -1,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 ergibt mit 441,54 DKK eine Abweichung von +5,31 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Solar A- mit einer Rendite von -18,29 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche mit einer Rendite von 8,06 Prozent liegt Solar A- mit 26,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse von Solar A- ist überwiegend negativ. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen deuten auf eine negative Stimmung hin. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Solar A- in verschiedenen Bereichen neutral bis positiv bewertet wird, jedoch in Bezug auf die Stimmung der Anleger als neutral bis schlecht eingestuft wird.

