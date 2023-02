SOFAR präsentiert hochmodernes PV & ESS Solutions auf der Genera 2023

Madrid (ots/PRNewswire) -SOFAR, der weltweit führende Anbieter von PV & ESS Solutions, stellte in Genera die neuesten Lösungen vor, die auf Wohn-, C&I und Versorgungsanwendungen zugeschnitten sind und unsere Präsenz im lokalen Solarmarkt unterstreichen.Unsere brandneues SOFAR 100-125KTL-G4 bietet branchenführenden Ultrahochstrom, einfache Installation und intelligenten Schutz und ist damit die erste Wahl für C&I-Anwendungen. Mit 10*40A MPPTs plus extrem hohem Strom gewährleistet der Wechselrichter deutlich niedrigere Stromgestehungskosten und höhere Erträge. Mit einem Gewicht von weniger als 75 kg ist es leicht zu installieren und es entstehen keine zusätzlichen Arbeitskosten. Er ist auch für die AFCI- und I-V-Kurvenabtastung verfügbar und verfügt über die allgemeine Schutzart IP66 und den Korrosionsschutz C5, der auch rauen Arbeitsbedingungen standhält.Bei Versorgungsprojekten stellen wir Ihnen die PowerPoint 255KTL-HV vor, die in der Lage ist, die Anpassungsverluste für Kraftwerke zu reduzieren. Ausgestattet mit dem IP66-Schutz ergattert die Tatsache, dass der SOFAR Wechselrichter stabil arbeitet und in heißen und feuchten Umgebungen wartungsfrei bleibt, großes Lob von Kunden weltweit.Durch die anhaltend günstigen Richtlinien und der Umweltfreundlichkeit können spanische Wohnanlagen in naher Zukunft sowohl für PV-Wechselrichter als auch für Energiespeicherbereiche einen stetigen Anstieg aufrechterhalten. Um diesem Trend gerecht zu werden, haben wir auch die SOFAR 7K~10.5KTLM-G3-Serie und SOFAR PowerAll auf den lokalen Markt gebracht.„Seit er Einführung in den spanischen Solarmarkt hat SOFAR ein umfassendes örtliches Team aufgebaut, das Vertrieb, technischen Support und Kundendienst anbietet. Wir sind bereit, bessere Lösungen und Dienstleistungen anzubieten, um Spanien dabei zu helfen, seinen Weg zu einem sauberen und effizienten Energiesystem und einer Netto-Null-Zukunft zu navigieren". so Allen Cao, General Manager von SOFAR Europe.Informationen zu SOFARSOFAR ist ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaik- und Energiespeicherlösungen und hat sich verpflichtet, führend bei digitalen Energielösungen mit einem umfassenden Portfolio zu sein, einschließlich PV-Wechselrichtern von 1 kW bis 255 kW, Hybrid-Wechselrichter von 3 kW bis 20 kW, Batteriespeichersystem, zentrale Energiespeicherung und intelligente Energiemanagementlösungen für Wohn-, C&I und Versorgungsanwendungen. Im Jahr 2021 trat der Konzern in das TOP5 Global Hybrid Inverter Suppliers ein und richtete ein globales F&E-Netzwerk mit drei F&E-Zentren und zwei Produktionsstandorten ein. Im Jahr 2022 belief sich die jährliche Produktionskapazität auf 10 GW für PV und Speicher-Wechselrichter und 1GWh für Batterien. Bis Ende 2022 hat SOFAR mehr als 18 GW Wechselrichter in mehr als 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ausgeliefert.Weitere Informationen über SOFAR finden Sie unter: https://www.sofarsolar.com/.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2008301/SOFAR.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sofar-prasentiert-hochmodernes-pv--ess-solutions-auf-der-genera-2023-301755075.htmlPressekontakt:Lousie Zhu,Telefon: +86-13151560183Original-Content von: SOFAR, übermittelt durch news aktuell