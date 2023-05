Shanghai (ots/PRNewswire) -SOFAR, der weltweit führende Anbieter von PV- und ESS-Lösungen, stellt auf der SNEC 2023 das SOFAR PowerMaster vor, seine neueste ESS-Innovation, die sich durch modernste Technologie auszeichnet.Die Markteinführung des vollständig selbst entwickelten PowerMasters markiert einen Meilenstein im umfassenden Angebot des Unternehmens an PV- und ESS-Lösungen für alle Situationen. Es kann als ein Portfolio von 5 wichtigen revolutionären Durchbrüchen gesehen werden, die im ESS-Sektor für Versorgungsunternehmen Pionierarbeit leisten und in der Lage sind, die wichtigsten Probleme zu lösen, indem sie die Stromerträge zu geringeren Kosten steigern und einen sicheren Betrieb rund um die Uhr ermöglichen.Branchenführendes Hybrid-KühlsystemDie innovative Kombination aus Luft- und Flüssigkeitskühlung bietet eine intelligente Überwachung, die den Wärmeverlust um ca. 30 % reduzieren und Kondensation in den Batteriefächern vermeiden kann, wodurch eine effiziente und gleichmäßige Kühlung erreicht wird. Darüber hinaus verfügt das System über eine geringere Batterietemperaturdifferenz von ≤2,5 ℃, die die Batteriezellen im optimalen Temperaturbereich hält und die Lebensdauer der Batterie um 14 % verlängert.Ultimative bewährte SicherheitUnter Einhaltung strenger Sicherheitsvorgaben ist das SOFAR PowerMaster mit 3+2 Sicherheitssystemen ausgestattet, einschließlich dreifachem FFS (Feuerlöschsystem), Ausstoß von brennbaren Gasen und explosionssicherer Konstruktion zur Vermeidung von Sekundärverbrennung. Die eingebaute Sicherheitskonstruktion schützt die Zellen gleichzeitig wirksam vor Hochspannung und Kurzschlüssen und gewährleistet einen stabilen Betrieb rund um die Uhr.Flexible ErweiterungDas modulare Design ist hochgradig anpassungsfähig und in der Lage, die Speicherkapazität einer einzelnen Kammer auf bis zu 3,93 MWh zu erweitern, was ideal für flexible Kapazitätserweiterungen ist. Darüber hinaus erhöht die intelligente Verwaltung auf Rack-Ebene die Entladekapazität des Systems um 7 %. Dank der dreistufigen Topologie und einem maximalen Umwandlungswirkungsgrad von 99 % sorgt das System für weniger Verlust und eine optimale Leistung.Optimierte Kosten mit niedrigeren LCOSDas hochintegrierte Design und das ausgefeilte Management verbessern die Stromerträge weiter und bieten den Investoren im Vergleich zu herkömmlichen Energiespeichersystemen niedrigere LCOS. Die Kompatibilität mit 320 Ah-Zellen minimiert die anfänglichen Investitionskosten und ermöglicht eine höhere Energiedichte. Damit dürfte das SOFAR PowerMaster eine der umsichtigsten Entscheidungen für die Energiespeicherung im Versorgungssektor sein.Intelligente SteuerungUm den Verwaltungsprozess zu rationalisieren, verwendet das SOFAR PowerMaster eine automatische Koordinationssteuerung in Echtzeit, die den Betrieb der PCS mit voller Leistung garantiert. Darüber hinaus ermöglichen intelligente Steuerungsalgorithmen flexible und anpassbare Systemkapazität.Yu Feng, Vizepräsident von SOFAR, weist darauf hin, dass das SOFAR PowerMaster eine technologische Revolution im ESS-Sektor für Versorgungsunternehmen sein wird, da es auf der Grundlage von zehn Jahren Forschung und Entwicklung vollständig selbst entwickelt wurde. „Als führender Akteur auf dem globalen Energiespeichermarkt ist SOFAR bei Kunden weltweit anerkannt. Darüber hinaus haben wir in Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland mit der Entwicklung des ESS-Whitepapers für Versorgungsunternehmen begonnen. Wir sind gespannt auf das, was uns erwartet, und konzentrieren uns darauf, fortschrittliche technologische Durchbrüche zu erzielen, um eine nachhaltigere Gesellschaft für alle aufzubauen," fügte er hinzu.Informationen zu SOFARSOFAR ist ein weltweit führender Anbieter von Solar-PV- und Energiespeicherlösungen und hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem umfassenden Portfolio, das PV-Wechselrichter, Hybrid-Wechselrichter, Batteriespeichersysteme, zentrale Energiespeicher und intelligente Energiemanagementlösungen für Wohngebäude, gewerbliche und industrielle Anwendungen umfasst, bei digitalen Energielösungen führend zu sein. Im Jahr 2021 trat der Konzern in das TOP5 Global Hybrid Inverter Suppliers ein und richtete ein globales F&E-Netzwerk mit drei F&E-Zentren und zwei Produktionsstandorten ein. Im Jahr 2022 belief sich die jährliche Produktionskapazität auf 10 GW für PV und Speicher-Wechselrichter und 1 GWh für Batterien. Bis Ende 2022 hat SOFAR mehr als 18 GW Wechselrichter in mehr als 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ausgeliefert.Erfahren Sie mehr über SOFAR auf: https://www.sofarsolar.com/.