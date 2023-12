SOBRfe Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Sobr Safe-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 1,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 USD liegt. Dies stellt einen Unterschied von -61,87 Prozent dar und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-18,46 Prozent) darunter, was auch hier zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sobr Safe-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

Zur Beurteilung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI für 25 Tage liegt bei 52,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Sobr Safe eher neutral diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell dominieren jedoch vor allem positive Themen die Diskussion, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Sobr Safe somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Sobr Safe wurde in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Somit erhält Sobr Safe insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.