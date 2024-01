SOBRfe Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Sobr Safe-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,44 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -66,67 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,58 USD, was einer Abweichung von -24,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sobr Safe waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, dass das Unternehmen momentan im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Sobr Safe momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.