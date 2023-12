SNT Aktie: Das ist ein Hammer

Die Snt-Aktie wird in der technischen Analyse positiv bewertet, da der aktuelle Kurs von 263 JPY um +6,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 247,05 JPY liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 248,12 JPY zeigt eine Abweichung von +6 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Anleger-Stimmung für Snt wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale für die Snt-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung mit einem Wert von 20, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 38,78 bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Snt deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Snt eine positive charttechnische Bewertung, während die Anleger-Stimmung und der Relative Strength-Index gemischte Signale zeigen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.