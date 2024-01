SNT Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Snt-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 247,15 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 265 JPY weicht um +7,22 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (249,56 JPY) liegt mit einem Abweichung von +6,19 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Snt-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann die Snt-Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf einen "Neutral"-Wert hin. Insgesamt ergibt sich damit für Snt in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Snt-Aktie eine Ausprägung von 17,65, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,54, woraus eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Snt in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Snt daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Snt von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.