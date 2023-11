SNP Schneider-Neureither, Partner Aktie: Kaum zu glauben!

Die Diskussion in Social Media zeigt neutral eingestellte Marktteilnehmer gegenüber Snp Schneider-neureither & Partner. Es gab keine negative Diskussion, jedoch wurden an vier Tagen positive Themen behandelt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Snp Schneider-neureither & Partner eine "Gut"-Einschätzung gegeben.

Aus charttechnischer Sicht erhält Snp Schneider-neureither & Partner ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 32,09 EUR. Der aktuelle Schlusskurs (38 EUR) weicht somit um +18,42 Prozent ab. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 34,6 EUR, wobei der aktuelle Schlusskurs eine Abweichung von +9,83 Prozent aufweist.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 22,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik von Snp Schneider-neureither & Partner erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Informationstechnologie"-Branche liegt die Rendite von Snp Schneider-neureither & Partner in den letzten 12 Monaten bei 132,05 Prozent, was deutlich über der mittleren Rendite der Branche (-0,73 Prozent) liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.