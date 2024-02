SNP Schneider-Neureither, Partner Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Dividendenrendite der Snp Schneider-neureither & Partner-Aktie beträgt 0 Prozent, was 17,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie liegt bei 40 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von Snp Schneider-neureither & Partner zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snp Schneider-neureither & Partner liegt bei 49,97, was 32 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "IT-Dienstleistungen" ist. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.