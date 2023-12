SNDL Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die technische Analyse der Sndl-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,42 USD liegt, was einen Unterschied von -9,55 Prozent darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1,48 USD, was einer Abweichung von -4,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Sndl zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu "Neutral"-Bewertungen in beiden Fällen führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren, mit sieben positiven und fünf negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Sndl-Aktie.