SNDL Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

In den letzten zwei Wochen wurde die Sndl-Aktie in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, hauptsächlich von privaten Nutzern. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Sndl-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,55 USD weist eine Abweichung von -3,87 Prozent zum aktuellen Kurs von 1,49 USD auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,46 USD liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +2,05 Prozent. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen daher aus der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger in den letzten Monaten ergibt ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Sndl-Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sndl-Aktie liegt bei 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,89, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Gut" für die Sndl-Aktie führt.