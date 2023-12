SNDL Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sndl-Aktie zeigt einen Wert von 39 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 45,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sndl auf Basis der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sndl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,57 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,47 USD, was einem positiven Rating entspricht. Insgesamt erhält die Sndl-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Sndl-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität deuten auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Sndl-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Zuletzt basierend auf dem Anleger-Sentiment, war die Diskussion über Sndl in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. In den letzten ein, zwei Tagen dreht sich die Stimmung jedoch vor allem um positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Sndl also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.