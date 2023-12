SNDL Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Sndl in den sozialen Medien stark diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch lag der Fokus in den letzten Tagen vor allem auf negativen Themen rund um Sndl, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Sndl in den vergangenen Monaten durchschnittlich aktiv war. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sndl-Aktie derzeit bei 1,57 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,48 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -5,73 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,49 USD, was einer Distanz von -0,67 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer Indikator aus der technischen Analyse, mit dem sich feststellen lässt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sndl-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 46, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,5 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für die Sndl-Aktie.