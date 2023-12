SNDL Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Sndl-Aktie wird derzeit durch verschiedene technische Indikatoren bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,58 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 1,475 USD liegt und somit um -6,65 Prozent darunter liegt. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,51 USD, was einer Differenz von -2,32 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Sndl-Aktie. Der RSI7 liegt bei 38,3 und der RSI25 bei 52,4, was beide zu einer neutralen Empfehlung führt. Dadurch wird auch auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ein "Neutral"-Ranking erzielt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung einen negativen Trend, der zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gesamtergebnis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und des Buzz.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde Sndl in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wider. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Sndl-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und des Buzz sowie der Anleger-Stimmung in sozialen Medien.