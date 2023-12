SNDL Aktie: Aufschrei, garantiert!

Basierend auf dem Relative Strength Index gilt die Aktie von Sndl als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sndl-Aktie ergibt sich ein Wert von 38,3 für den RSI7 und ein Wert von 52,4 für den RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume und damit zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein wichtiger Beitrag zur Bewertung einer Aktie liefert auch eine längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation. Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung zeigt Sndl interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

In den letzten zwei Wochen wurde Sndl von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sndl aktuell bei 1,58 USD verläuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,475 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,65 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1,51 USD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".