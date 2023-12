SNC-Lavalin Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Aktienkurs von Snc-lavalin hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 74,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt nur um 5,76 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Snc-lavalin eine Outperformance von +68,34 Prozent erreicht hat. Auch im "Industrie"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 2,5 Prozent gut abgeschnitten, da es 71,6 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Diese überdurchschnittliche Leistung in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Snc-lavalin-Aktie bei 37,59 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug hingegen 42,3 CAD (+12,53 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 41,27 CAD, was einem Anstieg von +2,5 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Snc-lavalin daher für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snc-lavalin mit einem Wert von 44,56 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnittswert der Branche "Bauwesen" beträgt 29, was bedeutet, dass das KGV von Snc-lavalin um 53 Prozent höher liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Snc-lavalin zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen ein Niveau von 39,89, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 60,61 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie.