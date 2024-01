SNC-Lavalin Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Aktienkurs von Snc-lavalin hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 74,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 6,78 Prozent, was eine Outperformance von +67,32 Prozent für Snc-lavalin bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen überzeugen, mit einer Rendite von 3,11 Prozent im letzten Jahr, während Snc-lavalin um 71 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +12,47 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 37,93 CAD mit dem aktuellen Kurs von 42,66 CAD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 41,32 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+3,24 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snc-lavalin mit 44,56 eine 52-prozentige Überbewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche auf, die mit einem KGV von 29,4 bewertet werden. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Snc-lavalin liegt bei 29,93, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".